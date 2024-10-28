Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині

Марк Рютте заявив про залучення солдатів з КНДР у протиправну війну росії.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що з останньою доступною інформацією може підтвердити, що військові Північної Кореї вже задіяні у Курській області рф. Про це він заявив на брифінгу 28 жовтня.

«Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові були відправлені у росію і північнокорейські підрозділи задіяні у Курській області… Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. По-третє, це небезпечне розширення війни рф», – заявив Рютте, якого цитує «Європейська правда».

Рютте розповів що вранці делегація Південної Кореї поінформувала НАТО, а також Японію, Австралію і Нову Зеландію про те, що її службам відомо про присутність військових КНДР у росії та їхнє залучення у війну.

«НАТО закликає росію і КНДР негайно припинити ці дії. Поглиблення військової співпраці між росією і Північною Кореєю – це загроза і для тихоокеанської, і для євроатлантичної безпеки», – наголосив Генсек.

Нагадаємо, за даними New York Times, до понеділка, 28 жовтня, до Курської області перекинуть 5 тисяч солдатів КНДР.

У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

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