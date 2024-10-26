На Курщину до 28 жовтня перекинуть п’ять тисяч північнокорейських солдатів — NYT

Зазначається, що війська є частиною «елітного підрозділу» Корейської народної армії, але поки незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті.

До понеділка, 28 жовтня, до Курської області перекинуть 5 тисяч солдатів КНДР. Ймовірно, це військові з так званого "елітного" підрозділу Корейської народної армії. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що 23 жовтня перші північнокорейські війська прибули до Курщини. З того часу їх продовжують перекидати, тисячі військових прибувають щодня, повідомляє видання.

Війська КНДР зосереджені лише в Курській області. Поки вони ще не вступили в бій і незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті.

Солдатів доправляють з Владивостока на великих транспортних літаках Іл-76 на військовий аеродром на заході рф, а потім везуть у зону бойових дій.

NYT пише, що незрозуміло, як військові Північної Кореї змінять динаміку на полі бою, адже вони не брали участі в жодній війні з 1950-х років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Пентагон офіційно підтвердив наявність військових КНДР у рф.

Також ми писали, що у Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

У ЦПД РНБО пояснили, яка мета КНДР у відправці військ на російсько-українську війну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.