На Курщину к 28 октября перебросят пять тысяч северокорейских солдат — NYT

Отмечается, что войска являются частью «элитного подразделения» Корейской народной армии, но пока неясно, какую роль они будут играть на фронте.

К понедельнику, 28 октября, в Курскую область перебросят 5 тысяч солдат КНДР. Вероятно, это военные из так называемого "элитного" подразделения Корейской народной армии. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что 23 октября первые северокорейские войска прибыли в Курщину. С тех пор их продолжают опрокидывать, тысячи военных прибывают каждый день, сообщает издание.

Войска КНДР сосредоточены только в Курской области. Пока они еще не вступили в бой и непонятно, какую роль они будут играть на фронте.

Солдатов доставляют из Владивостока на крупных транспортных самолетах Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем везут в зону боевых действий.

NYT пишет, что непонятно, как военные Северной Кореи изменят динамику на поле боя, ведь они не участвовали ни в одной войне с 1950-х годов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Пентагон официально подтвердил наличие военных КНДР в рф.

Также сообщалось, что в Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

В ЦПД СНБО объяснили, какая цель КНДР в отправке войск на российско-украинскую войну.

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