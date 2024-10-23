В ЦПИ объяснили, какова цель КНДР в отправке войск на российско-украинскую войну

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко заявил, что главная цель Северной Кореи в вопросе отправки военных в россию – это дать им возможность пройти «обкатку» в условиях реальных боевых действий.

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В последнее время в сети публикуется все большее видео о присутствии военных из КНДР на полигонах в россии. По данным начальника ГУР МОУ генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, военные КНДР уже в ближайшее время могут быть отправлены в Курскую область. Также Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть информация о подготовке двух бригад из военных КНДР по 6000 солдат, передает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, главная цель Северной Кореи в вопросе отправки военных в россию – это дать им возможность пройти «обкатку» в условиях реальных боевых действий.

«Для КНДР помощь россии военными, кроме заработка на этом, также обкатка своих солдат в условиях современной войны для дальнейшего противостояния с Южной Кореей. курщина и участие в боях там станет первым этапом этой обкатки», – отметил он.

Андрей Коваленко также отметил, что северокорейские военные в приграничных с Украиной регионах россии могут быть использованы для войны и строительства фортификаций, чтобы таким образом разгрузить российскую пехоту.

В ЦПИ отметили, что в настоящее время цифра военных КНДР в россии – 12 тысяч. Среди них 1500 спецназовцев.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией, что россия планирует привлечь КНДР к войне против Украины.

Также сообщалось, что в Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

Добавим, США расследуют возможное участие войск КНДР в войне в Украине на стороне рф.

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