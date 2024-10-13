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Владимир Зеленский отреагировал на планы рф использовать войска КНДР для войны против Украины

20:36, 13 октября 2024
Глава государства отметил, что в таких условиях отношения Украины с партнерами нуждаются в развитии.
Владимир Зеленский отреагировал на планы рф использовать войска КНДР для войны против Украины
Фото: bbc.co.uk
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между россией и Северной Кореей наращивается союзничество. Об этом он сказал в вечернем обращении 13 октября.

«Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии», - написал он на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что фронт нуждается в большей поддержке.

«Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил – это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для россии сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны», – заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с партнерами Украины – ради такой силы, ради настоящего мира.

«Команды будут работать. Будет работа и с лидерами тоже. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать», - заявил Президент.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч военных из Северной Кореи проходят подготовку в рф. Их могут опрокинуть на фронт до конца года. 

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