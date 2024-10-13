Между командами Джо Байдена и Камалы Харрис растет напряжение — стала известна причина

По данным источников, некоторые старшие помощники президента до сих пор обижены тем, что главу государства вытеснили с предвыборной гонки.

В последние несколько недель между штабом вице-президента США Камалы Харрис и Белым домом Джо Байдена отношения стали еще более напряженными. Об этом сообщило издание Axios.

Источники издания утверждают, что команда Байдена хочет, чтобы Харрис победила на выборах. Однако старшие помощники президента до сих пор обижены на то, что главу государства вытеснили с предвыборной гонки. Пока они все еще привыкают к роли второго плана в избирательной кампании.

Между тем, некоторые люди из команды Харрис говорят, что главные помощники Белого дома недостаточно координируют послания и график Байдена, чтобы привести их в соответствие с интересами кампании вице-президента.

Одним из примеров является то, что в пятницу Байден дал импровизированную пресс-конференцию в брифинговском зале Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане. Это, в свою очередь, гарантировало, что ее мероприятие получит меньшее освещение по телевидению, чем могло бы быть.

Кроме того, на этой неделе Харрис подвергла критике губернатора Флориды республиканца Рона ДеСантиса за то, что он не ответил на ее звонок по поводу недавних ураганов. Однако вскоре Байден похвалил ДеСантеса за его «любезность» и «готовность к сотрудничеству».

«В Белом доме не хватает человека, который прежде всего думает о том, как все это повлияет на кампанию», - сказал представитель штаба Харрис.

В Axios добавляют, что в кампании Харрис также наблюдается неудобство между некоторыми членами первоначального штаба Байдена и союзниками Харрис, назначенными в последние недели.

В связи с этим некоторые в команде вице-президента с опаской относятся к предвыборной команде Байдена, с которой они теперь работают.

Однако, несмотря на обиды среди некоторых помощников Байдена, большинство команды президента активно поддерживает Харрис и пытается содействовать ей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.