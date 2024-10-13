Практика судов
  1. В мире

Между командами Джо Байдена и Камалы Харрис растет напряжение — стала известна причина

20:24, 13 октября 2024
По данным источников, некоторые старшие помощники президента до сих пор обижены тем, что главу государства вытеснили с предвыборной гонки.
Между командами Джо Байдена и Камалы Харрис растет напряжение — стала известна причина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В последние несколько недель между штабом вице-президента США Камалы Харрис и Белым домом Джо Байдена отношения стали еще более напряженными. Об этом сообщило издание Axios.

Источники издания утверждают, что команда Байдена хочет, чтобы Харрис победила на выборах. Однако старшие помощники президента до сих пор обижены на то, что главу государства вытеснили с предвыборной гонки. Пока они все еще привыкают к роли второго плана в избирательной кампании.

Между тем, некоторые люди из команды Харрис говорят, что главные помощники Белого дома недостаточно координируют послания и график Байдена, чтобы привести их в соответствие с интересами кампании вице-президента.

Одним из примеров является то, что в пятницу Байден дал импровизированную пресс-конференцию в брифинговском зале Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане. Это, в свою очередь, гарантировало, что ее мероприятие получит меньшее освещение по телевидению, чем могло бы быть.

Кроме того, на этой неделе Харрис подвергла критике губернатора Флориды республиканца Рона ДеСантиса за то, что он не ответил на ее звонок по поводу недавних ураганов. Однако вскоре Байден похвалил ДеСантеса за его «любезность» и «готовность к сотрудничеству».

«В Белом доме не хватает человека, который прежде всего думает о том, как все это повлияет на кампанию», - сказал представитель штаба Харрис.

В Axios добавляют, что в кампании Харрис также наблюдается неудобство между некоторыми членами первоначального штаба Байдена и союзниками Харрис, назначенными в последние недели.

В связи с этим некоторые в команде вице-президента с опаской относятся к предвыборной команде Байдена, с которой они теперь работают.

Однако, несмотря на обиды среди некоторых помощников Байдена, большинство команды президента активно поддерживает Харрис и пытается содействовать ей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Джо Байден Камала Харрис

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о сохранении обеспечения для вернувшихся на службу дезертиров входит в противоречие с УПК – ГНЭУ ВР

Верховная Рада одобрила законопроект о гарантиях продолжения службы военнослужащими, которые совершили СЗЧ или дезертирство, а затем вернулись – но он противоречит порядку освобождения их от уголовной ответственности, определенному другим законом.

Составы преступлений будут определяться не только Уголовным кодексом – Верховная Рада рассмотрит изменения

До 30 лет лишения свободы или пожизненное, а единственное основание для освобождения от ответственности – помилование Президентом – Верховная Рада примет отдельный закон о международных преступлениях, который будет действовать параллельно Уголовному кодексу.

Присяжные обвинили судью в принятии решения вопреки голосам присяжных и внесении в Реестр решения, которое суд не принимал

Детективная история в Святошинском райсуде столицы, в которой придется разбираться Высшему совету правосудия.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Прокурор не сможет менять обвинение с уголовного проступка на преступление любой тяжести во время судебного разбирательства – приняты изменения в УПК

Верховная Рада внесла изменения в статью 338 Уголовного процессуального кодекса, регулирующую порядок изменения обвинения в суде.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду