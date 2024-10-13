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Між командами Джо Байдена та Камали Гарріс зростає напруга — стала відома причина

20:24, 13 жовтня 2024
За даними джерел, деякі старші помічники президента досі ображені тим, що главу держави витіснили з передвиборчих перегонів.
Між командами Джо Байдена та Камали Гарріс зростає напруга — стала відома причина
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За останні декілька тижнів між штабом віце-президента США Камали Гарріс та Білим домом Джо Байдена відносини стали ще більш напруженими. Про це повідомило видання Axios.

Джерела видання стверджують, що команда Байдена хоче, щоб Гарріс перемогла на виборах. Проте старші помічники президента досі ображені тим, що главу держави витіснили з передвиборчих перегонів. Наразі вони все ще звикають до ролі другого плану у виборчій кампанії.

Тим часом деякі люди з команди Гарріс кажуть, що головні помічники Білого дому недостатньо координують послання та графік Байдена, щоб привести їх у відповідність до інтересів кампанії віце-президента.

Одним із прикладів є те, що у п'ятницю Байден дав імпровізовану прес-конференцію в залі для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані. Це, у свою чергу, гарантувало, що її захід отримає менше освітлення по телебаченню, ніж могло би бути.

Крім того, цього тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди республіканця Рона ДеСантіса за те, що він не відповів на її дзвінок із приводу нещодавніх ураганів. Однак невдовзі після цього Байден похвалив ДеСантеса за його «люб'язність» та «готовність до співпраці».

«У Білому домі не вистачає людини, яка насамперед думає про те, як все це вплине на кампанію», - сказав представник штабу Гарріс.

У Axios додають, що у кампанії Гарріс також спостерігається незручність між деякими членами первісного штабу Байдена і союзниками Гарріс, яких було призначено в останні тижні.

У зв'язку з цим, деякі в команді віцепрезидента з побоюванням ставляться до передвиборчої команди Байдена, з якою вони тепер працюють.

Проте незважаючи на образи серед деяких помічників Байдена, більшість команди президента активно підтримує Гарріс і намагається сприяти їй.

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США Джо Байден Камала Гарріс

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