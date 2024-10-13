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У ТЦК зробили заяву щодо рейду після концерту «Океану Ельзи»

19:46, 13 жовтня 2024
У Київському міському ТЦК та СП прокоментували рейд у столиці після концерту групи «Океан Ельзи».
У ТЦК зробили заяву щодо рейду після концерту «Океану Ельзи»
Джерело фото: tsn.ua
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У Київському міському ТЦК та СП повідомили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію Закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану. Про це Укрінформу заявили у відомстві, відповідаючи на запитання щодо інформації, оприлюдненої у ЗМІ, щодо рейду ТЦК після концерту «Океану Ельзи».

«Затримання громадян, які порушили норми Закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було», - зазначили у пресслужбі.

Раніше ЗМІ поінформували, що у Києві ввечері 11 жовтня співробітники ТЦК провели рейд біля Палацу спорту, і що деяких чоловіків затримували.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук дав перший коментар після рейду ТЦК на концерті «Океану Ельзи» в Києві.

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Київ ТЦК

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