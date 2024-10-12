ТЦК запакувало хлопців, які прийшли на концерт Святослава Вакарчука у Києві, відео

По Києву, Харкову, Хмельницькому та Дніпрі відбулися нічні рейди ТЦК.

Увечері 11 жовтня представники ТЦК спільно з поліцією провели масові рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст – відповідні фото та відео публікують користувачі соцмереж.

Як раніше повідомлялося, у Києві увечері працівники ТЦК приїхали на концерт «Океану Ельзи», щоб провести перевірку документів у військовозобов'язаних.

Крім рейду після концентру «Океану Ельзи», перевірки провели у ресторанах «Goodwine» та «Avalon».

Крім того, вночі ТЦК провели рейд і по елітним ресторанам в Харкові. Там представники ТЦК навідалися до елітних закладів – «Че бар», «Аргентина», «Лобстер» та інших.

На відео з Харкова видно, що одного чоловіка люди у формі саджають у бус.

Також представників ТЦК помітили біля клубів та ресторанів у Хмельницькому. Там військові та поліція зайшли до закладу «ПаПаПаПаб».

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