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У Києві ТЦК на концерті «Океану Ельзи» організували перевірку документів у відвідувачів, — ЗМІ

22:04, 11 жовтня 2024
Працівники ТЦК і поліція організували перевірку документів у військовозобов'язаних концерту рок-гурту.
У Києві ТЦК на концерті «Океану Ельзи» організували перевірку документів у відвідувачів, — ЗМІ
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У Києві увечері працівники ТЦК приїхали на концерт «Океану Ельзи», щоб провести перевірку документів у військовозобов'язаних. Про це повідомили у ТСН.

Як зазначається, у відвідувачів, які виходили з концерту рок-гурту перевіряли документи.

Керівник київського ТЦК, який був присутній на місці, за коментарем запропонував звертатися до пресслужби, повідомляють у медіа.

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