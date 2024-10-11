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Суд взяв під варту військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно заявив про СЗЧ

21:11, 11 жовтня 2024
Суд задовольнив клопотання слідчого і застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Суд взяв під варту військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно заявив про СЗЧ
Джерело фото: Сергій Гнезділов/Facebook
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Суд обрав запобіжний захід Сергію Гнезділову. Як повідомляє «Радіо Свобода», рішення Печерського суду передбачає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для військовослужбовця 56-ї ОМПБр, який у вересні публічно заявляв про самовільне залишення служби.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 вересня набув сили закон про внесення змін до КК і КПК №3902-IX (законопроект 11322), який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини, якщо це відбулося вперше. Втім, для цього існує низка умов.

Також ми писали, що у 56 окремій мотопіхотній бригаді почали службове розслідування після того, як їхній військовослужбовець Сергій Гнезділов публічно оголосив, що самовільно залишив частину.

Згодом стало відомо, що працівники ДБР затримали Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі.

Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).

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