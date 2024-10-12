У Києві з 13 по 15 жовтня частково перекриють рух на Північному мосту

13 жовтня міст частково перекриють через проведення марафону, 14–15 жовтня — перекриття через ремонт.

Джерело фото: Київ Цифровий

У застосунку Київ Цифровий нагадали мешканцям столиці, що 12 жовтня з 10:30 до 18:30 та 13 жовтня з 8:15 до 15:30 обмежать рух на вулиці Труханівській у зв’язку з проведенням Київського марафону Незламності.

Як зазначається, з 13 до 15 жовтня обмежать рух на Північному мосту. 13 жовтня міст частково перекриють через проведення марафону, 14–15 жовтня — перекриття через ремонт.

13 жовтня з 08:30 до 14:00 рух обмежать двома смугами в напрямку з лівого берега на правий.

З 14 жовтня 8:00 до 15 жовтня 7:00 частково обмежать рух на мосту в напрямку з правого берега на лівий через ремонт асфальтобетонного покриття.

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