В Киеве с 13 по 15 октября частично перекроют движение на Северном мосту

13 октября мост частично перекроют из-за проведения марафона, 14–15 октября – перекрытия из-за ремонта.

Источник фото: Киев Цифровой

В приложении Киев Цифровой напомнили жителям столицы, что 12 октября с 10:30 до 18:30 и 13 октября с 8:15 до 15:30 ограничат движение на улице Трухановской в связи с проведением Киевского марафона Несокрушимости.

Как отмечается, с 13 по 15 октября ограничат движение на Северном мосту. 13 октября мост частично перекроют из-за проведения марафона, 14–15 октября – перекрытия из-за ремонта.

13 октября с 08:30 до 14:00 движение ограничат двумя полосами в направлении с левого берега на правый.

С 14 октября 8:00 до 15 октября 7:00 частично ограничат движение на мосту в направлении с правого берега на левый из-за ремонта асфальтобетонного покрытия.

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