Общественный совет добропорядочности угрожает снизить темпы оценивания судей – все из-за отсутствия полного и удаленного доступа к судейским досье

В Верховной Раде предложили ВККС и ОСД самостоятельно решить проблему досье, но в ВККС не готовы взять ответственность на себя.

Источник фото: ВККС

Общественный совет добропорядочности 8 октября 2024 года сообщил, что в ответ на игнорирование своих интересов со стороны Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики он планирует снизить темпы своего участия в квалификационном оценивании судей, что может сказаться и на сроках проведения конкурса в апелляционные суды.

Основанием для указанного заявления стало то, что Комитет по правовой политике 1 октября фактически отказался упростить порядок доступа ОСД к судейским досье и решить вопрос с предоставлением удаленного доступа к досье.

«Такое игнорирование Комитетом предупреждений общественности и международных партнеров, очевидно, будет иметь негативные последствия, среди которых, в частности, есть и снижение темпов квалификационного оценивания», - говорится в заявлении ОСД от 8 октября.

Также в Совете добропорядочности указали, что ОСД хотя и готовится помогать ВККС с проведением конкурса на должности судей апелляционных судов в анонсированные Комиссией сроки (до августа-сентября 2025 года), но отметили, что позиция ОСД остается неизменной – «эффективность и своевременность оценивания может быть достигнута только с полным доступом ОСД к досье с возможностью не только просмотра, но и обработки полученной информации».

Отметим, что своего рода обида ОСД на Комитет ВР по вопросам правовой политики и в определенной степени на ВККС, возникла в связи с тем, что Комитет 1 октября провалил поправку № 11 к законопроекту № 11426 от 22 июля 2024 года, предусматривающий продление полномочий Общественного совета международных экспертов до 2026 года.

8 октября Верховная Рада приняла законопроект №11426 уже во втором чтении.

Поправка № 11 (автор – народный депутат фракции «Слуга народа» Павел Павлиш) предусматривала возможность предоставления ОСД не только права просматривать, но и обрабатывать сведения из судейских досье (т.е. поправка разъясняла, что такое «полный доступ к досье»).

В ОСД ранее поддержали указанную поправку и отметили, что хотя в соответствии с принятыми в декабре 2023 года изменениями в Закон «О судоустройстве и статусе судей», Совет добропорядочности имеет право на полный доступ к судейским досье или досье кандидатов на должности судей, однако нормативные документы ВККС (в частности, «Положение о порядке ведения судейского досье») в реальности не разрешают реализовать норму закона в полном объеме, поскольку ОСД не может копировать, передавать и обрабатывать информацию из досье судей и кандидатов на должности судей.

На заседании Комитета координатор ОСД Вероника Крейденкова рассказала народным депутатам, что в случае если Верховная Рада поддержит поправку, то Общественный совет добропорядочности сможет «адекватнее ускорить темп квалификационного оценивания».

«Потому что не секрет, что это значительно усложняет процесс, когда у нас в составе органа есть люди, не из Киева, когда у нас есть коллега, который с фронта все делает. Ходить и пересказывать с головы цифры этим людям – это довольно сильно усложняет работу. Мы хотим смотреть информацию, иметь возможность ее обрабатывать, считать расходы и доходы там, где это нужно. Это делается уже давно не на листочке, не вручную. И в принципе, лучше обеспечивать этим качество своей работы, иначе, очевидно, мы работать не можем», - сообщила Вероника Крейденкова.

Также координатор ОСД рассказала, что для получения удаленного доступа к судейским досье есть два варианта – либо авторизация в системе ВККС посредством персональных электронных ключей членов ОСД, либо обеспечение членов Совета добропорядочности (с помощью международных партнеров Украины) специальными защищенными носителями для работы именно с персональными данным судей и кандидатов на должности судей.

«Я сегодня приехала знакомиться с несколькими судейскими досье, смотреть их на четвертом этаже ВККС. И я буду ждать окончания рабочего дня, чтобы приехать завтра снова, имея еще работу», – отметила Вероника Крейденкова.

Впрочем, народных депутатов заинтересовали в основном три момента.

1. Почему на указанных полномочиях не настаивали два предыдущих состава ОСД?

2. Почему правку о предоставлении ОСД доступа к судейским досье пытаются «вставить» в законопроект, касающийся Высшего антикоррупционного суда и полномочий ОСМЭ?

3. Почему ВККС самостоятельно не может решить проблему и внести изменения в свои нормативные документы?

«Честно говоря, я не понимаю смысла правки, откровенно вам скажу. Потому что на сегодняшний день есть полный доступ у ОСД по закону, есть полный доступ», - отметил председатель Комитета Денис Маслов во время обсуждения правки Павла Павлиша.

Если на два первых вопроса члены Комитета так и не получили четких и понятных ответов, то на третий вопрос несколько неожиданный ответ предоставили в ВККС.

Как сообщил заместитель председателя ВККС Алексей Омельян, Комиссия хотя и не имеет принципиальных замечаний относительно правки № 11 и предоставления ОСД более широкого доступа к досье, однако уточнил, что самостоятельно, без изменений закона, ВККС этот вопрос решить не сможет.

«Что касается возможности для ОСД обработки данных из досье, то ВККС выступает за установление четких и прозрачных правил обращения с этой информацией. Как вы знаете, Комиссия обеспечила возможность для ОСД знакомиться с судейскими досье, с досье кандидатов в судьи. Вместе с тем, действительно, это ознакомление осуществляется в помещении Квалификационной комиссии, с рабочего места, которое скажем так, подпадает под защиту Комплексной системы технической защиты информации. Поэтому вопрос о возможности обработки этой информации на технических средствах с удаленным доступом - это вопрос непростой, и он сейчас обсуждается», - сообщил Алексей Омельян.

По словам заместителя председателя ВККС, в Комиссии пришли к выводу, что только изменения в профильный закон смогут «установить правила на основании закона, а не волевого решения ВККС».

Также Алексей Омельян добавил, что ВККС не может по ряду технических и юридических причин обеспечить для ОСД удаленный доступ к досье судей и кандидатов на должности судей. Кроме того, такой доступ не имеют даже члены Комиссии.

На уточняющий вопрос народных депутатов, может ли ВККС самостоятельно внести изменения в свои нормативные документы и решить проблему с доступом ОСД к судейским досье и предоставить Совету добропорядочности возможность обрабатывать информацию из досье, Алексей Омельян дал отрицательный ответ.

«Большинство членов Комиссии считают, что Комиссия не имеет полномочий сейчас предоставлять, определять право на копирование этих документов, а также на распространение этих документов», - отметил заместитель председателя ВККС и добавил, что изменения в «Положение о порядке ведения судейского досье» необходимо еще согласовывать с Советом судей Украины.

Услышав разные мнения, председатель Комитета Денис Маслов отметил, что, судя по всему, речь идет о том, что необходимо разработать отдельный закон, который бы урегулировал порядок доступа членов ОСД к судейским досье и досье кандидатов на должности судей.

В итоге «за» поправку № 11 проголосовали только 5 народных депутатов (Александр Васюк, Владимир Ватрас, Сергей Демченко, Анатолий Гунько, Павел Павлиш) из 15 присутствующих.

Автор: Вячеслав Хрипун

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