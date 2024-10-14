Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Общественный совет добропорядочности угрожает снизить темпы оценивания судей – все из-за отсутствия полного и удаленного доступа к судейским досье

07:45, 14 октября 2024
В Верховной Раде предложили ВККС и ОСД самостоятельно решить проблему досье, но в ВККС не готовы взять ответственность на себя.
Общественный совет добропорядочности угрожает снизить темпы оценивания судей – все из-за отсутствия полного и удаленного доступа к судейским досье
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Общественный совет добропорядочности 8 октября 2024 года сообщил, что в ответ на игнорирование своих интересов со стороны Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики он планирует снизить темпы своего участия в квалификационном оценивании судей, что может сказаться и на сроках проведения конкурса в апелляционные суды.

Основанием для указанного заявления стало то, что Комитет по правовой политике 1 октября фактически отказался упростить порядок доступа ОСД к судейским досье и решить вопрос с предоставлением удаленного доступа к досье.

«Такое игнорирование Комитетом предупреждений общественности и международных партнеров, очевидно, будет иметь негативные последствия, среди которых, в частности, есть и снижение темпов квалификационного оценивания», - говорится в заявлении ОСД от 8 октября.

Также в Совете добропорядочности указали, что ОСД хотя и готовится помогать ВККС с проведением конкурса на должности судей апелляционных судов в анонсированные Комиссией сроки (до августа-сентября 2025 года), но отметили, что позиция ОСД остается неизменной – «эффективность и своевременность оценивания может быть достигнута только с полным доступом ОСД к досье с возможностью не только просмотра, но и обработки полученной информации».

Отметим, что своего рода обида ОСД на Комитет ВР по вопросам правовой политики и в определенной степени на ВККС, возникла в связи с тем, что Комитет 1 октября провалил поправку № 11 к законопроекту № 11426 от 22 июля 2024 года, предусматривающий продление полномочий Общественного совета международных экспертов до 2026 года.

8 октября Верховная Рада приняла законопроект №11426 уже во втором чтении.

Поправка № 11 (автор – народный депутат фракции «Слуга народа» Павел Павлиш) предусматривала возможность предоставления ОСД не только права просматривать, но и обрабатывать сведения из судейских досье (т.е. поправка разъясняла, что такое «полный доступ к досье»).

В ОСД ранее поддержали указанную поправку и отметили, что хотя в соответствии с принятыми в декабре 2023 года изменениями в Закон «О судоустройстве и статусе судей», Совет добропорядочности имеет право на полный доступ к судейским досье или досье кандидатов на должности судей, однако нормативные документы ВККС (в частности, «Положение о порядке ведения судейского досье») в реальности не разрешают реализовать норму закона в полном объеме, поскольку ОСД не может копировать, передавать и обрабатывать информацию из досье судей и кандидатов на должности судей.

На заседании Комитета координатор ОСД Вероника Крейденкова рассказала народным депутатам, что в случае если Верховная Рада поддержит поправку, то Общественный совет добропорядочности сможет «адекватнее ускорить темп квалификационного оценивания».

«Потому что не секрет, что это значительно усложняет процесс, когда у нас в составе органа есть люди, не из Киева, когда у нас есть коллега, который с фронта все делает. Ходить и пересказывать с головы цифры этим людям – это довольно сильно усложняет работу. Мы хотим смотреть информацию, иметь возможность ее обрабатывать, считать расходы и доходы там, где это нужно. Это делается уже давно не на листочке, не вручную. И в принципе, лучше обеспечивать этим качество своей работы, иначе, очевидно, мы работать не можем», - сообщила Вероника Крейденкова.

Также координатор ОСД рассказала, что для получения удаленного доступа к судейским досье есть два варианта – либо авторизация в системе ВККС посредством персональных электронных ключей членов ОСД, либо обеспечение членов Совета добропорядочности (с помощью международных партнеров Украины) специальными защищенными носителями для работы именно с персональными данным судей и кандидатов на должности судей.

«Я сегодня приехала знакомиться с несколькими судейскими досье, смотреть их на четвертом этаже ВККС. И я буду ждать окончания рабочего дня, чтобы приехать завтра снова, имея еще работу», – отметила Вероника Крейденкова.

Впрочем, народных депутатов заинтересовали в основном три момента.

1. Почему на указанных полномочиях не настаивали два предыдущих состава ОСД?

2. Почему правку о предоставлении ОСД доступа к судейским досье пытаются «вставить» в законопроект, касающийся Высшего антикоррупционного суда и полномочий ОСМЭ?

3. Почему ВККС самостоятельно не может решить проблему и внести изменения в свои нормативные документы?

«Честно говоря, я не понимаю смысла правки, откровенно вам скажу. Потому что на сегодняшний день есть полный доступ у ОСД по закону, есть полный доступ», - отметил председатель Комитета Денис Маслов во время обсуждения правки Павла Павлиша.

Если на два первых вопроса члены Комитета так и не получили четких и понятных ответов, то на третий вопрос несколько неожиданный ответ предоставили в ВККС.

Как сообщил заместитель председателя ВККС Алексей Омельян, Комиссия хотя и не имеет принципиальных замечаний относительно правки № 11 и предоставления ОСД более широкого доступа к досье, однако уточнил, что самостоятельно, без изменений закона, ВККС этот вопрос решить не сможет.

«Что касается возможности для ОСД обработки данных из досье, то ВККС выступает за установление четких и прозрачных правил обращения с этой информацией. Как вы знаете, Комиссия обеспечила возможность для ОСД знакомиться с судейскими досье, с досье кандидатов в судьи. Вместе с тем, действительно, это ознакомление осуществляется в помещении Квалификационной комиссии, с рабочего места, которое скажем так, подпадает под защиту Комплексной системы технической защиты информации. Поэтому вопрос о возможности обработки этой информации на технических средствах с удаленным доступом - это вопрос непростой, и он сейчас обсуждается», - сообщил Алексей Омельян.

По словам заместителя председателя ВККС, в Комиссии пришли к выводу, что только изменения в профильный закон смогут «установить правила на основании закона, а не волевого решения ВККС».

Также Алексей Омельян добавил, что ВККС не может по ряду технических и юридических причин обеспечить для ОСД удаленный доступ к досье судей и кандидатов на должности судей. Кроме того, такой доступ не имеют даже члены Комиссии.

На уточняющий вопрос народных депутатов, может ли ВККС самостоятельно внести изменения в свои нормативные документы и решить проблему с доступом ОСД к судейским досье и предоставить Совету добропорядочности возможность обрабатывать информацию из досье, Алексей Омельян дал отрицательный ответ.

«Большинство членов Комиссии считают, что Комиссия не имеет полномочий сейчас предоставлять, определять право на копирование этих документов, а также на распространение этих документов», - отметил заместитель председателя ВККС и добавил, что изменения в «Положение о порядке ведения судейского досье» необходимо еще согласовывать с Советом судей Украины.

Услышав разные мнения, председатель Комитета Денис Маслов отметил, что, судя по всему, речь идет о том, что необходимо разработать отдельный закон, который бы урегулировал порядок доступа членов ОСД к судейским досье и досье кандидатов на должности судей.

В итоге «за» поправку № 11 проголосовали только 5 народных депутатов (Александр Васюк, Владимир Ватрас, Сергей Демченко, Анатолий Гунько, Павел Павлиш) из 15 присутствующих.

Автор: Вячеслав Хрипун 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

судья ВККС Верховная Рада Украины квалификационная оценка Высшая квалификационная комиссия судей Украины ГРД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде подготовили изменения к законодательству в сфере медиа

Должностной оклад члена Нацсовета предлагают установить на уровне 105 тысяч грн.

Общественный совет добропорядочности угрожает снизить темпы оценивания судей – все из-за отсутствия полного и удаленного доступа к судейским досье

В Верховной Раде предложили ВККС и ОСД самостоятельно решить проблему досье, но в ВККС не готовы взять ответственность на себя.

Совет адвокатов объяснил, как должна действовать КДКА, если суд отменил ее решение по дисциплинарному делу

КДКА продолжает рассматривать дисциплинарную жалобу после отмены судом решения КДКА по существу дисциплинарного дела, если решение о возбуждении дисциплинарного дела в отношении адвоката является действующим.

После окончания конкурса в Антикоррупционный суд ожидается еще один конкурс в первую инстанцию суда

Новый конкурс станет возможным, если судьи первой инстанции ВАКС смогут стать судьями Апелляционной палаты.

Законопроект о сохранении обеспечения для вернувшихся на службу дезертиров входит в противоречие с УПК – ГНЭУ ВР

Верховная Рада одобрила законопроект о гарантиях продолжения службы военнослужащими, которые совершили СЗЧ или дезертирство, а затем вернулись – но он противоречит порядку освобождения их от уголовной ответственности, определенному другим законом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова