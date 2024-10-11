Правительство назначило состав наблюдательных советов Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла

Кабмин назначил Тараса Чмута в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок.

Правительство создало наблюдательные советы для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ).

Так, распоряжением от 11 октября 2024 г. № 980-р решено согласовать кандидатуры на должности членов наблюдательного совета государственного предприятия Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок»:

- Ауроя Патрика, Екатерины Кузнецовой Станиславовны, Столярски Лукаша как независимых членов;

- Джигира Юрия Анатольевича, Чмута Тараса Николаевича как представителей государства.

Другим распоряжением от 11 октября 2024 г. № 981-р согласованы кандидатуры на должности членов наблюдательного совета государственного предприятия Министерства обороны Украины «Государственный оператор тыла»:

- Вудворда Саймона, Демченко Анны Алексеевны, Роенко Николая Александровича как независимых членов;

- Бигун Надежды Валерьевны, Марушевской Юлии Леонидовны как представителей государства.

«Мы наконец-то создали наблюдательные советы для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ).

Наблюдательные советы – важный элемент для эффективного и прозрачного управления закупками. Назначение их является важным шагом в соответствии с международными стандартами. Это гарантирует независимый контроль над процессами, минимизирует коррупционные риски и повышает доверие к системе как внутри страны, так и со стороны наших международных партнеров.

В составе советов будут украинские и международные эксперты, что позволит интегрировать лучший мировой опыт в реформирование нашей оборонной сферы», - подчеркнул Министр обороны Рустем Умеров.

Автор: Наталя Мамченко

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