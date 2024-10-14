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Совет адвокатов объяснил, как должна действовать КДКА, если суд отменил ее решение по дисциплинарному делу

07:30, 14 октября 2024
КДКА продолжает рассматривать дисциплинарную жалобу после отмены судом решения КДКА по существу дисциплинарного дела, если решение о возбуждении дисциплинарного дела в отношении адвоката является действующим.
Совет адвокатов объяснил, как должна действовать КДКА, если суд отменил ее решение по дисциплинарному делу
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры региона продолжает рассматривать дисциплинарную жалобу после отмены судом решения КДКА по существу дисциплинарного дела, если решение о возбуждении дисциплинарного дела в отношении адвоката является действующим.

Такое разъяснение предоставил Совет адвокатов Украины по запросу главы КДКА Днепропетровской области Александра Самарца. Соответствующее решение от 20.09.2024 №51 обнародовано на сайте НААУ.

Запрос касался вопроса обязанности КДКА продолжить рассмотрение жалобы после отмены судом решения КДКА.

Совет адвокатов Украины принял во внимание свое предыдущее решение № 167 от 13.12.2019, которым ранее было разъяснено, что КДКА, в которую поступило заявление (жалоба) на действия адвоката и решение по результатам рассмотрения которого было отменено в судебном порядке по процедурным вопросам, обязана рассмотреть указанное заявление и завершить дисциплинарное производство в рамках того же дисциплинарного дела.

То есть рассмотрение осуществляется в соответствии с адресом рабочего места адвоката на время первоначального обращения жалобщика.

Также члены органа адвокатского самоуправления сослались на решение САУ № 87 от 02.06.2018 г. «О недопущении нарушения судами независимости института адвокатуры, гарантий адвокатской деятельности, закрепленных Конституцией Украины и Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», во время слушания дел об обжаловании решений КДКА по дисциплинарному делу»; № 83 от 11-12.08.2023 «Об утверждении разъяснения о распространении прав и гарантий, предусмотренных статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Автор: Наталя Мамченко

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адвокат Рада адвокатов Украины

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Совет адвокатов объяснил, как должна действовать КДКА, если суд отменил ее решение по дисциплинарному делу

КДКА продолжает рассматривать дисциплинарную жалобу после отмены судом решения КДКА по существу дисциплинарного дела, если решение о возбуждении дисциплинарного дела в отношении адвоката является действующим.

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