Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Рада адвокатів пояснила, як має діяти КДКА, якщо суд скасував її рішення у дисциплінарній справі

07:30, 14 жовтня 2024
КДКА продовжує розглядати дисциплінарну скаргу після скасування судом рішення КДКА по суті дисциплінарної справи, якщо рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката є діючим.
Рада адвокатів пояснила, як має діяти КДКА, якщо суд скасував її рішення у дисциплінарній справі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури регіону продовжує розглядати дисциплінарну скаргу після скасування судом рішення КДКА по суті дисциплінарної справи, якщо рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката є діючим.

Таке розʼяснення надала Рада адвокатів України на запит голови КДКА Дніпропетровської областы Олександра Самарця. Відповідне рішення від 20.09.2024 №51 оприлюднене на сайті НААУ.

Запит стосувався питання обов’язку КДКА продовжити розгляд скарги після скасування судом рішення КДКА.

Рада адвокатів України взяла до уваги своє попереднє рішення № 167 від 13.12.2019, яким раніше було роз’яснено, що КДКА, до якої надійшла заява (скарга) на дії адвоката та рішення за результатами розгляду якої було скасовано в судовому порядку з процедурних питань, зобов’язана розглянути зазначену заяву та завершити дисциплінарне провадження у межах тієї ж дисциплінарної справи.

Тобто, розгляд здійснюється відповідно до адреси робочого місця адвоката на час первісного звернення скаржника.

Також члени органу адвокатського самоврядування послалися на рішення РАУ № 87 від 02.06.2018 «Про недопущення порушення судами незалежності інституту адвокатури, гарантій адвокатської діяльності, закріплених Конституцією України та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час слухання справ про оскарження рішень КДКА у дисциплінарній справі»; № 83 від 11-12.08.2023 «Про затвердження роз’яснення щодо поширення прав та гарантій, передбачених статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат Рада адвокатів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Касаційний кримінальний суд пояснив, що важливо для визначення розміру процесуальних витрат на правову допомогу

Правничу допомогу адвокат надавав у одному кримінальному провадженні трьом особам, справа стосується здебільшого одних і тих фактичних обставин, при цьому в зазначеному розрахунку відображено по 5 годин первинної консультації й по 5 годин вторинної щодо кожної потерпілої та цивільного позивача.

У Верховній Раді підготували зміни до законодавства в сфері медіа

Посадовий оклад члена Нацради пропонують встановити на рівні 105 тисяч грн.

Громадська рада доброчесності погрожує знизити темпи оцінювання суддів – все через відсутність повного та віддаленого доступу до суддівських досьє

У Верховній Раді запропонували ВККС та ГРД самостійно вирішити проблему з досьє, але у ВККС не готові взяти відповідальність на себе.

Рада адвокатів пояснила, як має діяти КДКА, якщо суд скасував її рішення у дисциплінарній справі

КДКА продовжує розглядати дисциплінарну скаргу після скасування судом рішення КДКА по суті дисциплінарної справи, якщо рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката є діючим.

Після закінчення конкурсу до Антикорупційного суду очікується ще один конкурс у першу інстанцію суду

Новий конкурс стане можливим у разі, якщо судді першої інстанції ВАКС зможуть стати суддями Апеляційної палати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду