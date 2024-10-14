Рада адвокатів пояснила, як має діяти КДКА, якщо суд скасував її рішення у дисциплінарній справі

КДКА продовжує розглядати дисциплінарну скаргу після скасування судом рішення КДКА по суті дисциплінарної справи, якщо рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката є діючим.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури регіону продовжує розглядати дисциплінарну скаргу після скасування судом рішення КДКА по суті дисциплінарної справи, якщо рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката є діючим.

Таке розʼяснення надала Рада адвокатів України на запит голови КДКА Дніпропетровської областы Олександра Самарця. Відповідне рішення від 20.09.2024 №51 оприлюднене на сайті НААУ.

Запит стосувався питання обов’язку КДКА продовжити розгляд скарги після скасування судом рішення КДКА.

Рада адвокатів України взяла до уваги своє попереднє рішення № 167 від 13.12.2019, яким раніше було роз’яснено, що КДКА, до якої надійшла заява (скарга) на дії адвоката та рішення за результатами розгляду якої було скасовано в судовому порядку з процедурних питань, зобов’язана розглянути зазначену заяву та завершити дисциплінарне провадження у межах тієї ж дисциплінарної справи.

Тобто, розгляд здійснюється відповідно до адреси робочого місця адвоката на час первісного звернення скаржника.

Також члени органу адвокатського самоврядування послалися на рішення РАУ № 87 від 02.06.2018 «Про недопущення порушення судами незалежності інституту адвокатури, гарантій адвокатської діяльності, закріплених Конституцією України та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час слухання справ про оскарження рішень КДКА у дисциплінарній справі»; № 83 від 11-12.08.2023 «Про затвердження роз’яснення щодо поширення прав та гарантій, передбачених статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.