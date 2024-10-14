Кассационный уголовный суд объяснил, что важно для определения размера процессуальных расходов на правовую помощь

Правовую помощь адвокат оказывал в одном уголовном производстве трем лицам, дело касается в основном одних и тех фактических обстоятельств, при этом в указанном расчете отражено по 5 часов первичной консультации и по 5 часов вторичной в отношении каждой потерпевшей и гражданского истца.

Для определения размера процессуальных расходов на подлежащую возмещению правовую помощь, кроме договора о предоставлении правовой помощи, лицо должно предоставить и оригиналы документов, подтверждающих эти расходы, а также процессуально подтвердить предоставление правовых услуг.

Подтверждение размера процессуальных расходов, в том числе на правовую помощь, входит в предмет доказывания в уголовном производстве согласно ст. 91 УПК. На это указал в своем постановлении от 19 августа 2024 Кассационный уголовный суд Верховного по делу №521/3869/22.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 286 УК. Решено взыскать с обвиняемого расходы на юридическую помощь в пользу двух потерпевших по 20 000 грн каждой, а в пользу гражданского истца – 30 000 грн.

В кассационной жалобе осужденный считает, что суды безосновательно удовлетворили иски потерпевших и гражданского истца в части возмещения расходов на юридическую помощь, поскольку они завышены, несоразмерны со временем, затраченным адвокатом, а также сложностью дела, объемом предоставленных услуг и ценой иска. По его убеждению, требования истца о возмещении расходов противоречат ст. 137 ГПК.

Утверждает, что судами при определении размера возмещения расходов на юридическую помощь должны применяться нормы ГПК, а не ст. 118 УПК.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства.

Коллегией судей КУС ВС установлено, что по этому делу суды в нарушение требований ст. 94, 370 УПК должным образом не дали оценки доводам стороны защиты о завышении взысканных с осужденного процессуальных расходов.

Также не дали оценки обоснованности фактических данных, изложенных в расчете выполненных работ, где юридическую помощь адвокат оказывал в одном уголовном производстве трем лицам, дело касается в основном одних и тех фактических обстоятельств, при этом в указанном расчете отражено по 5 часов первичной консультации и по 5 часов вторичной по каждой потерпевшей и гражданского истца.

Не дана оценка и другим фактическим обстоятельствам, отраженным в расчете выполненных работ.

Правовым основанием возмещения расходов на правовую помощь является договор, заключенный с адвокатом-представителем, а также документы, свидетельствующие об оплате гонорара и других расходов, связанных с предоставлением правовой помощи, оформленные в установленном законом порядке (квитанция в доходный кассовый ордер, платежное поручение с отметкой банка или другой банковский документ, кассовые чеки, командировочное удостоверение).

Следовательно, для определения размера процессуальных расходов на правовую помощь, подлежащих возмещению, кроме договора о предоставлении правовой помощи, лицо должно предоставить и оригиналы документов, подтверждающих эти расходы, а также процессуально подтвердить предоставление правовых услуг (составлен процессуальный документ, совершенное процессуальное действие), участие в следственных (розыскных) действиях или ознакомление с процессуальными документами и т.п.).

Действующее уголовное процессуальное законодательство Украины не устанавливает четкий перечень доказательств, которые необходимо предоставить суду на подтверждение понесенных расходов на профессиональную юридическую помощь, однако обязывает предоставить доказательства на подтверждение размера процессуальных расходов, в том числе на помощь, входящую в предмет доказывания в уголовном производстве (ст. 91 УПК).

В случае если гражданский иск подан до начала судебного разбирательства, УПК не запрещает увеличивать исковые требования до окончания судебного разбирательства с учетом установленных фактических обстоятельств. Размер возмещения ущерба является предметом исковых требований в пределах заявленного гражданского иска, доказывается гражданским истцом (потерпевшим) самостоятельно по правилам гражданского судопроизводства с соблюдением предписаний ч. 5 ст. 128 УПК и не охватывается пределами обвинения, выдвигаемого прокурором в обвинительном акте или постановлении об изменении обвинения в суде и обязанность доказывания которого возлагается на государственного обвинителя.

Автор: Наталя Мамченко

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