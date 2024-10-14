В Верховной Раде подготовили изменения к законодательству в сфере медиа

Должностной оклад члена Нацсовета предлагают установить на уровне 105 тысяч грн.

Источник фото: Комитет по вопросам свободы слова / Facebook

Группа народных депутатов, среди которых Никита Потураев, Ярослав Юрчишин, Николай Княжицкий зарегистрировали 10 октября законопроект 12111, которым вносится ряд изменений в работе медиа.

Новеллы законопроекта предусматривают уточнение регистрационных и лицензионных процедур для медиа, процедуры назначения членов Национального совета, определяют гарантии независимости в части финансирования Нацсовета на время военного положения.

В частности, предлагается установить, что размер «голого» должностного оклада члена Национального совета по телевидению и радиовещанию устанавливается в размере 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть, 105 980 грн. Должностной оклад председателя Национального совета составит 127 176 грн, первого заместителя председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря – 116 578 грн.

Также, по словам авторов, вводятся новые правовые инструменты защиты информационного пространства Украины путем усовершенствования процедуры блокирования аудиовизуальных медиасервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора.

Кроме того, проект предусматривает введение механизма оценки Национальным советом соответствия требованиям закона контента (язык вражды, дискриминация, контент государства-агрессора согласно статье 119 Закона) онлайн-медиа, которые обращаются за регистрацией.

Как указывают депутаты, предложенные изменения предусматривают:

расширение перечня сведений, вносимых субъектами в сфере медиа в Реестр самостоятельно;

устранение коллизии, которая касалась проведения конкурса для общественного вещателя, в частности, об обязанности уплаты АО НСТУ конкурсной гарантии;

отправка контрольных экземпляров печатными медиа по требованию Национального совета;

предусмотрена обязательная регистрация специализированных печатных медиа;

увеличен срок рассмотрения заявления о регистрации до 60 дней;

предоставление выписки из Реестра одновременно с отправкой решения регулятора, без обращения об этом регистранта;

добавлено к предмету совместного регулирования разработку рекомендаций по ответственному использованию систем искусственного интеллекта в сфере медиа;

конкретизированы статьи о назначении и проведении проверки (статьи 103-104 Закона, речь о «нерезидентах»);

предусмотрена взаимная обязанность поставщиков и вещателей по заключению договора на поставку электронных коммуникационных услуг и запрет отступать от Типовых условий такого договора и т. д.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.