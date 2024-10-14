В Верховной Раде подготовили изменения к законодательству в сфере медиа

Группа народных депутатов, среди которых Никита Потураев, Ярослав Юрчишин, Николай Княжицкий зарегистрировали 10 октября законопроект 12111, которым вносится ряд изменений в работе медиа.
Новеллы законопроекта предусматривают уточнение регистрационных и лицензионных процедур для медиа, процедуры назначения членов Национального совета, определяют гарантии независимости в части финансирования Нацсовета на время военного положения.
В частности, предлагается установить, что размер «голого» должностного оклада члена Национального совета по телевидению и радиовещанию устанавливается в размере 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть, 105 980 грн. Должностной оклад председателя Национального совета составит 127 176 грн, первого заместителя председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря – 116 578 грн.
Также, по словам авторов, вводятся новые правовые инструменты защиты информационного пространства Украины путем усовершенствования процедуры блокирования аудиовизуальных медиасервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора.
Кроме того, проект предусматривает введение механизма оценки Национальным советом соответствия требованиям закона контента (язык вражды, дискриминация, контент государства-агрессора согласно статье 119 Закона) онлайн-медиа, которые обращаются за регистрацией.
Как указывают депутаты, предложенные изменения предусматривают:
Автор: Наталя Мамченко
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