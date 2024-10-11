Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской ОВА запретили обмениваться служебной информацией через Telegram

19:45, 11 октября 2024
Также ограничили установку и использование мессенджера на служебных компьютерах.
Во Львовской ОВА запретили обмениваться служебной информацией через Telegram
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовская областная военная администрация приняла ряд мер по реализации запрета использования Telegram на служебных устройствах.

В частности, как сообщили в ОВА, были проведены административные действия по ограничению установления и использования мессенджера на служебных компьютерах, а также было запрещено обмениваться служебной информацией через этот мессенджер.

Все устройства проверили наличие установленного приложения, а с работниками провели разъяснительную работу.

Кроме того, в рамках технических мероприятий в локальной сети администрации ограничили установку и использование как клиентской версии, так и вебверсии Telegram.

Также базовые рекомендации по ограничению использования этого мессенджера в своих учреждениях получили территориальные общины Львовской области и осуществляют необходимые меры для их реализации, сообщили в ОВА.

В то же время в областной военной администрации подчеркнули, что запрет не распространяется на официальные каналы государственных органов в Telegram, что позволяет продолжать эффективную коммуникацию с общественностью.

«Основной причиной запрета стало то, что Telegram активно используется врагом для проведения киберопераций, в том числе фишинговых атак, распространения вредоносного программного обеспечения, сбора информации о геолокации пользователей и корректировке ракетных ударов», - отметили в ОВА.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», государственные органы не должны удалять свои официальные каналы в Telegram. Соответствующее разъяснение дополнительно предоставил секретарь Совета национальной безопасности и защиты Украины Александр Литвиненко.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство назначило состав наблюдательных советов Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла

Кабмин назначил Тараса Чмута в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок.

Тестирование в апелляции по уголовной специализации – результаты за 11 октября

7 кандидатов не набрали проходной балл, а одна судья отказалась от сдачи экзамена.

Верховный Суд объяснил порядок раскрытия банковской тайны по запросу частного исполнителя

Установление судом отсутствия оснований для раскрытия банковской тайны или полномочий у заявителя требовать ее раскрытия является основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявления, а не отказе в открытии производства по делу.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе направят на подпись Президенту

Народные депутаты решили не отменять голосование за закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатья

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики