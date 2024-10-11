Во Львовской ОВА запретили обмениваться служебной информацией через Telegram

Также ограничили установку и использование мессенджера на служебных компьютерах.

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Львовская областная военная администрация приняла ряд мер по реализации запрета использования Telegram на служебных устройствах.

В частности, как сообщили в ОВА, были проведены административные действия по ограничению установления и использования мессенджера на служебных компьютерах, а также было запрещено обмениваться служебной информацией через этот мессенджер.

Все устройства проверили наличие установленного приложения, а с работниками провели разъяснительную работу.

Кроме того, в рамках технических мероприятий в локальной сети администрации ограничили установку и использование как клиентской версии, так и вебверсии Telegram.

Также базовые рекомендации по ограничению использования этого мессенджера в своих учреждениях получили территориальные общины Львовской области и осуществляют необходимые меры для их реализации, сообщили в ОВА.

В то же время в областной военной администрации подчеркнули, что запрет не распространяется на официальные каналы государственных органов в Telegram, что позволяет продолжать эффективную коммуникацию с общественностью.

«Основной причиной запрета стало то, что Telegram активно используется врагом для проведения киберопераций, в том числе фишинговых атак, распространения вредоносного программного обеспечения, сбора информации о геолокации пользователей и корректировке ракетных ударов», - отметили в ОВА.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», государственные органы не должны удалять свои официальные каналы в Telegram. Соответствующее разъяснение дополнительно предоставил секретарь Совета национальной безопасности и защиты Украины Александр Литвиненко.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

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