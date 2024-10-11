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У Львівській ОВА заборонили обмінюватися службовою інформацією через Telegram

19:45, 11 жовтня 2024
Також обмежили встановлення та використання месенджера на службових комп’ютерах.
У Львівській ОВА заборонили обмінюватися службовою інформацією через Telegram
Джерело фото: Freepik
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Львівська обласна військова адміністрація вжила низку заходів для реалізації заборони використання Telegram на службових пристроях.

Зокрема, як повідомили у ОВА, було проведено адміністративні дії для обмеження встановлення та використання месенджера на службових комп’ютерах, а також було заборонено обмінюватися службовою інформацією через цей месенджер.

Усі пристрої перевірили на наявність встановленого додатку, а з працівниками провели роз'яснювальну роботу.

Крім того, у межах технічних заходів у локальній мережі адміністрації обмежили для встановлення та використання як клієнтської версії, так і вебверсії Telegram.

Також базові рекомендації щодо обмеження використання цього месенджера у своїх установах отримали територіальні громади Львівської області та уже здійснюють необхідні заходи для їхньої реалізації, повідомили у ОВА.

Водночас у обласній військовій адміністрації наголосили, що заборона не поширюється на офіційні канали державних органів у Telegram, що дозволяє продовжувати ефективну комунікацію з громадськістю.

«Основною причиною заборони стало те, що Telegram активно використовується ворогом для проведення кібероперацій, зокрема фішингових атак, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, збору інформації про геолокацію користувачів та корегування ракетних ударів», - наголосили у ОВА.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», державні органи не повинні видаляти свої офіційні канали у Telegram. Відповідне роз’яснення додатково надав секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Литвиненко.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

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