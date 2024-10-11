Верховний Суд остаточно залишив без державного фінансування партію «Голос»

До кінця цього року політична партія мала б отримати понад 57 млн грн.

Верховний Суд поставив крапку у питанні щодо правомірності припинення фінансування політичної партії «Голос».

Як повідомили у НАЗК, 11 жовтня Касаційний адміністративний суд виніс постанову у справі № 855/3/24, якою підтвердив правомірність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо припинення державного фінансування політичної партії «Голос». Рішення суду наразі немає в публічному доступі.

У НАЗК зазначають, що постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

«Це означає, що політична партія у цьому скликанні більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності», - пояснили у Агентстві.

Як повідомляється, у червні цього року НАЗК припинило фінансування політичній партії «Голос» через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн. Зокрема, низку суттєвих порушень було виявлено у звітах політичної партії про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року.

У двох квартальних звітах за 2020 рік політпартія внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн, додають у НАЗК.

«Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії», - відмітили у НАЗК.

Відповідно до Закону «Про політичні партії», повторне вчинення порушення, що полягає у поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про витрати політичної партії на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 – 94 460 грн) є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії (наказ № 167/24 від 25 червня 2024 року).

До кінця цього року політична партія мала б отримати понад 57 млн грн (за два квартали).

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