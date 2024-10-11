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Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцем, щоб представити стратегію наближення миру

19:14, 11 жовтня 2024
За словами Глави держави, ця зустріч з Шольцем «одна з найважливіших за весь час повномасштабної війни».
Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцем, щоб представити стратегію наближення миру
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Президент України Володимир Зеленський провів третю зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом за цю осінь.

За словами Глави держави, ця зустріч «мабуть, одна з найважливіших за весь час повномасштабної війни».

«Зараз ми представляємо нашим ключовим друзям нашу стратегію наближення миру для України – це план абсолютно чітких і реалістичних кроків, які можуть підштовхнути всю ситуацію до справжнього миру», - прокоментував Володимир Зеленський на наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Німеччини.

Глава держави також подякував за допомогу. Він додав, що дуже важливо, щоб і наступного року допомога не зменшувалася, щоб обсяг допомоги був достатнім для захисту людей і життя.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що путін не хоче обговорювати припинення війни в Україні. В останні дні він навіть не хоче говорити по телефону із німецьким канцлером Олафом Шольцом.

«Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнувань. Цими днями він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном», — сказала Анналена Бербок.

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Володимир Зеленський Олаф Шольц

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