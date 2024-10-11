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Владимир Зеленский встретился с Олафом Шольцем, чтобы представить стратегию приближения мира

19:14, 11 октября 2024
По словам Главы государства, эта встреча с Шольцем «одна из самых важных за все время полномасштабной войны».
Владимир Зеленский встретился с Олафом Шольцем, чтобы представить стратегию приближения мира
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Президент Украины Владимир Зеленский провел третью встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом за эту осень.

По словам Главы государства, эта встреча «пожалуй, одна из самых важных за все время полномасштабной войны».

«Сейчас мы представляем нашим ключевым друзьям нашу стратегию приближения мира для Украины – это план абсолютно четких и реалистичных шагов, которые могут подтолкнуть всю ситуацию к настоящему миру», - прокомментировал Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Германии.

Глава государства также поблагодарил за помощь. Он добавил, что очень важно, чтобы и в следующем году помощь не уменьшалась, чтобы объем помощи был достаточным для защиты людей и жизни.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что путин не хочет обсуждать прекращение войны в Украине. В последние дни он даже не хочет разговаривать по телефону с немецким канцлером Олафом Шольцом.

«Он отказывается принять мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — сказала Анналена Бербок.

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Владимир Зеленский Олаф Шольц

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