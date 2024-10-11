Глава МИД Анналена Бербок заявила, что путин не хочет говорить по телефону с Олафом Шольцом

Министр иностранных дел Германии заявила, что путин не хочет говорить с канцлером Олафом Шольцем о мире в Украине.

Источник фото: REUTERS / Lisi Niesner

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что путин не хочет обсуждать прекращение войны в Украине. В последние дни он даже не хочет разговаривать по телефону с немецким канцлером Олафом Шольцом. Об этом говорится в материале Reuters.

«Он отказывается принять мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — сказала Анналена Бербок.

Глава немецкого МИД заявила, что Украина готова к справедливому миру, однако российский диктатор не готов обсуждать тему посредничества по установлению мира в Украине.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц планировал впервые за почти два года провести телефонный разговор с российским диктатором путиным.

Последний телефонный разговор между Шольцем и путиным состоялся в декабре 2022 года.

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