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Олаф Шольц впервые за два года может позвонить путину — Die Zeit

14:08, 1 октября 2024
Олаф Шольц хочет позвонить путину накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.
Олаф Шольц впервые за два года может позвонить путину — Die Zeit
Фото: omni.se
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Канцлер Германии Олаф Шольц планирует впервые почти за два года провести телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщило издание Die Zeit со ссылкой на свои источники в правительстве.

По данным издания, рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.

Таким образом, Шольц может стать первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с путиным, если ему это удастся.

Издание добавляет, что последний телефонный разговор между Шольцем и путиным состоялся в декабре 2022 года.

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Олаф Шольц

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