Олаф Шольц вперше за два роки може подзвонити путіну — Die Zeit

Олаф Шольц хоче зателефонувати путіну напередодні зустрічі G20 у Бразилії у листопаді.

Фото: omni.se

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує вперше майже за два роки провести телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомило видання Die Zeit із посиланням на свої джерела в уряді.

За даними видання, розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії у листопаді. Проте прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

Таким чином, Шольц може стати першим главою уряду з країн, які найбільше підтримують Україну, який відновить прямий контакт із путіним, якщо йому це вдасться.

Видання додає, що остання телефонна розмова між Шольцем та путіним відбулася у грудні 2022 року.

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