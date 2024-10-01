Кабмін вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації

За словами Олексія Гончаренка, змінами надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

Кабмін на засіданні 1 жовтня вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

За його словами, цими змінами надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

Крім того, Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних.

Наразі текст змін не опубліковано.

Автор: Наталя Мамченко

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