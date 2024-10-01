У Запоріжжі агент фсб вистежив та напав у під’їзді будинку на посадовця з Мелітопольської міськради

На Запоріжжі затримано агента фсб за замах на вбивство посадовця Мелітопольської міськради.

Джерело фото: zap.gp.gov.ua

У Запорізькій області викрито агента фсб, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради. Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на умисне вбивство на замовлення, повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець окупованого Мелітополя у червні 2024 року добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами та пройшов підготовку у навчальному центрі фсб. Його завданням було вбити посадовця міськради Мелітополя, який мешкав у Запоріжжі.

Підозрюваний, видаючи себе за переселенця, прибув до Запоріжжя, відслідковував жертву та вивчив її основні маршрути. Він напав на посадовця в під’їзді житлового будинку, завдавши кілька ударів молотком по голові. Попри серйозні травми, жертва вижила.

Після злочину агент фсб планував втекти через країни ЄС на окуповану територію Запорізької області, але був затриманий правоохоронцями. Наразі він перебуває під вартою за рішенням суду.

Досудове розслідування ведуть слідчі СБУ в Запорізькій області.

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