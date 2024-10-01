Практика судів
  1. В Україні

У Запоріжжі агент фсб вистежив та напав у під’їзді будинку на посадовця з Мелітопольської міськради

22:54, 1 жовтня 2024
На Запоріжжі затримано агента фсб за замах на вбивство посадовця Мелітопольської міськради.
У Запоріжжі агент фсб вистежив та напав у під’їзді будинку на посадовця з Мелітопольської міськради
Джерело фото: zap.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запорізькій області викрито агента фсб, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради. Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на умисне вбивство на замовлення, повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець окупованого Мелітополя у червні 2024 року добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами та пройшов підготовку у навчальному центрі фсб. Його завданням було вбити посадовця міськради Мелітополя, який мешкав у Запоріжжі.

Підозрюваний, видаючи себе за переселенця, прибув до Запоріжжя, відслідковував жертву та вивчив її основні маршрути. Він напав на посадовця в під’їзді житлового будинку, завдавши кілька ударів молотком по голові. Попри серйозні травми, жертва вижила.

Після злочину агент фсб планував втекти через країни ЄС на окуповану територію Запорізької області, але був затриманий правоохоронцями. Наразі він перебуває під вартою за рішенням суду.

Досудове розслідування ведуть слідчі СБУ в Запорізькій області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадській раді міжнародних експертів продовжать повноваження до квітня 2026 року – Комітет

Комітет з питань правової політики рекомендував збільшити строк повноважень ГРМЕ, яке бере участь у відборі суддів ВАКС, орієнтовно до квітня 2026 року.

Розмір суддівської винагороди повинен розраховуватися із прожиткового мінімуму 3028 гривень – Вища рада правосуддя

На розгляді судів перебуває понад 1300 позовів від суддів про перерахунок суддівської винагороди.

Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

Мобілізацію добровольців відтепер можна проводити без участі ТЦК

Командири військових частин відтепер можуть без участі ТЦК відбирати бійців – Міноборони

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області