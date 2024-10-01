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Нацкомісія схвалила підвищення максимальних цін на електроенергію для бізнесу

14:02, 1 жовтня 2024
Рішення не вплине на фіксований рівень цін на світло для населення.
Нацкомісія схвалила підвищення максимальних цін на електроенергію для бізнесу
Фото з відкритих джерел
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг погодила підвищення граничних цін на електроенергію для бізнесу.

НКРЕКП пропонує з листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;
  • з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;
  • мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

Порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення «прайс-кепів», пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год. Водночас максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії пропонується залишити без змін.

Таким чином Нацкомісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії. Процедура, зокрема, передбачає проведення відкритих обговорень, під час яких усі зацікавлені учасники ринку електричної енергії матимуть змогу надати свої пропозиції та зауваження. Регулятор їх розгляне та опрацює.

Регулятор наголошує, що рішення не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення. Перегляд цін зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з Європи для покриття можливого дефіциту взимку.

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