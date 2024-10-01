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Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию для бизнеса

14:02, 1 октября 2024
Решение не отразится на фиксированном уровне цен на свет для населения.
Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию для бизнеса
Фото из открытых источников
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала повышение предельных цен на электроэнергию для бизнеса.

НКРЭКУ предлагает с ноября установить следующие предельные цены на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке:

  • с 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-ч;
  • с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-ч;
  • с 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-ч;
  • минимальная предельная цена – 10 грн/МВт-час.

По сравнению с действующим постановлением НКРЭКУ об установке «прайс-кепов» предлагается повысить предельную цену во временной промежуток с 11:00 до 17:00 с нынешних 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-час. В то же время, максимальные предельные цены на балансирующем рынке электроэнергии предлагается оставить без изменений.

Таким образом, Нацкомиссия начала регуляторную процедуру по пересмотру предельных цен на соответствующих сегментах рынка электрической энергии. Процедура, в частности, предусматривает проведение открытых обсуждений, в ходе которых все заинтересованные участники рынка электрической энергии смогут предоставить свои предложения и замечания. Регулятор их рассмотрит и проработает.

Регулятор отмечает, что решение не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения. Пересмотр цен обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из Европы для покрытия вероятного дефицита зимой.

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