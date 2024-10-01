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В Альпах в ДТП из-за телефона разбился коллекционный спорткар Jaguar

22:36, 1 октября 2024
Редкий Jaguar XK120 попал в серьезную аварию в австрийских Альпах.
В Альпах в ДТП из-за телефона разбился коллекционный спорткар Jaguar
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Редкий спорткар Jaguar XK120, который в 50-х годах был самым быстрым автомобилем в мире, попал в серьезную аварию в австрийских Альпах. Видео инцидента появилось в соцсети X, где его опубликовал пользователь PicturesFoIder.

Авария произошла на сельской дороге вблизи Эльсбетена во время тест-драйва кабриолета перед ралли исторических авто Mille Miglia Warm-Up. В Jaguar XK120 на большой скорости врезался Opel Insignia. За рулем Opel находилась 23-летняя гражданка Венгрии, которая призналась, что отвлеклась на мобильный телефон.

Хотя столкновение было мощным, серьезных травм удалось избежать. Водитель Jaguar получил незначительные повреждения лица, но спорткар получил существенные повреждения, в частности его передняя часть была почти полностью уничтожена. Восстановление автомобиля будет дорогим и длительным, но из-за его коллекционной ценности ремонта не избежать.

Jaguar XK120 остается одним из самых дорогих ретро-авто - его стоимость может достигать 100-200 тысяч долларов. В 1949 году он установил рекорд скорости 213 км/ч, став легендой автомобильного мира.

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