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В Альпах в ДТП через телефон розбився колекційний спорткар Jaguar

22:36, 1 жовтня 2024
Рідкісний Jaguar XK120 потрапив у серйозну аварію в австрійських Альпах.
В Альпах в ДТП через телефон розбився колекційний спорткар Jaguar
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Рідкісний спорткар Jaguar XK120, який у 50-х роках був найшвидшим автомобілем у світі, потрапив у серйозну аварію в австрійських Альпах. Відео інциденту з'явилося у соцмережі X, де його опублікував користувач PicturesFoIder.

Аварія сталася на сільській дорозі поблизу Ельсбетена під час тест-драйву кабріолета перед ралі історичних авто Mille Miglia Warm-Up. У Jaguar XK120 на великій швидкості врізався Opel Insignia. За кермом Opel перебувала 23-річна громадянка Угорщини, яка зізналася, що відволіклася на мобільний телефон.

Хоча зіткнення було потужним, серйозних травм вдалося уникнути. Водій Jaguar отримав незначні ушкодження обличчя, але спорткар зазнав суттєвих пошкоджень, зокрема його передня частина була майже повністю знищена. Відновлення автомобіля буде дорогим і тривалим, але через його колекційну цінність ремонту не уникнути.

Jaguar XK120 залишається одним із найдорожчих ретро-авто — його вартість може досягати 100-200 тисяч доларів. У 1949 році він встановив рекорд швидкості 213 км/год, ставши легендою автомобільного світу.

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