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Джо Байден може переглянути статус заявки України на вступ до НАТО до кінця каденції

15:04, 1 жовтня 2024
Є «попередні ознаки» того, що лідер США може змінити позицію щодо членства України в Альянсі.
Джо Байден може переглянути статус заявки України на вступ до НАТО до кінця каденції
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Президент США Джо Байден може дати згоду на зміну статусу заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні 2025 року. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Як відомо, лідер США головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.

«Західний посадовець, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просувати статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні», – вказує видання.

Додається, що Байден публічно підтримує членство України у НАТО, але до цього часу не робив активних кроків із наближення вступу, таких як запрошення приєднатись до Альянсу.

Натомість членство в НАТО залишається ключовою метою України, хоч мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що воно можливе без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала, на яку частину території України поширюється положення Альянсу про взаємну оборону.

«Земля в обмін на членство в НАТО – це єдине рішення, всі це знають. Ніхто не скаже про це вголос... але це єдина стратегія», – вказав неназваний західний високопосадовець.

Втім, рф навряд чи прийме вступ України в НАТО та її зближення із Заходом, впевнені як на Заході, так і в Україні, пише видання.

«Найважливіше для нас – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не закінчить війну, а лише спровокує нову», – наголосив неназваний український урядовець.

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