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Джо Байден может пересмотреть статус заявки Украины на вступление в НАТО до конца каденции

15:04, 1 октября 2024
Есть «предварительные признаки» того, что лидер США может изменить позицию по поводу членства Украины в Альянсе.
Джо Байден может пересмотреть статус заявки Украины на вступление в НАТО до конца каденции
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Президент США Джо Байден может дать согласие на изменение статуса заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как известно, лидер США будет председательствовать на встречах Украины и ее союзников в Германии 12 октября.

«Западное чиновник, информированный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвигать статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет пост в январе», – указывает издание.

Добавляется, что Байден публично поддерживает членство Украины в НАТО, но до сих пор не предпринимал активных шагов по приближению вступления, таких как приглашение присоединиться к Альянсу.

В то же время членство в НАТО остается ключевой целью Украины, хотя немногие из 32 членов Альянса считают, что оно возможно без полного, длительного прекращения огня и четкой линии на карте, определяющей, на какую часть территории Украины распространяется положение Альянса о взаимной обороне.

«Земля в обмен на членство в НАТО – это единственное решение, все это знают. Никто не скажет об этом вслух... но это единственная стратегия», – указал неназванный западный чиновник.

Впрочем, рф вряд ли примет вступление Украины в НАТО и ее сближение с Западом, уверены как на Западе, так и в Украине, пишет издание.

«Самое важное для нас – это гарантии безопасности. Настоящие гарантии. Иначе это не закончит войну, а только спровоцирует новую», – подчеркнул неназванный украинский чиновник.

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