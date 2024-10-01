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Раде рекомендуют принять за основу законопроект о стимулировании найма и ссуды транспортных средств

14:56, 1 октября 2024
Законопроект предусматривает усовершенствование законодательного регулирования найма и ссуды транспортных средств.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект о стимулировании найма и ссуды транспортных средств
Фото: u-news.com.ua
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Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел проект Закона о внесении изменений в статьи 799 и 828 Гражданского кодекса Украины по усовершенствованию законодательного регулирования найма и ссуды транспортных средств 11302 и рекомендовал Верховной Раде принять за основу.

Согласно пояснительной записке к законопроекту 11302, он разработан с целью решения проблемы недостатков части второй статьи 799 и части четвертой статьи 828 Гражданского кодекса Украины, а именно, устранение чрезмерного требования о нотариальном удостоверении всех договоров аренды и ссуды транспортных средств, с участием физических лиц, независимо от срока таких договоров и стимулирование развития услуг найма и ссуды транспортных средств, в том числе с использованием современных электронных решений.

Для обеспечения этого в законопроекте 11302 предлагается внести изменения в часть второй статьи 799 и часть четвертой статьи 828 Гражданского кодекса Украины, в которых определить, что договор найма транспортного средства сроком на три года и более подлежит нотариальному удостоверению, а договор ссуды транспортного средства сроком на три годы и более будет укладываться в письменной форме и подлежать нотариальному удостоверению.

По мнению субъектов права законодательной инициативы, принятие проекта «обеспечит надлежащее законодательное регулирование отношений найма и ссуды транспортных средств в Украине, будет способствовать дальнейшему развитию рынков соответствующих услуг, удовлетворению потребностей граждан, бизнеса и государства в соответствующей сфере».

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