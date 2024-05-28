Депутати пропонують, аби договори позички авто нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки

У Верховній Раді пропонують прибрати обов’язкову вимогу нотаріального посвідчення договору позички авто, якщо договір розрахований менш, ніж на 3 роки.

Група народних депутатів, серед яких члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, пропонують прибрати обов’язкову вимогу нотаріального посвідчення договору позички авто. Відповідний законопроект 11302 про внесення змін до Цивільного кодексу щодо регулювання найму і позички транспортних засобів вони зареєстрували у парламенті 27 травня.

Передбачається внесення змін до ч. 2 статті 799 та ч. 4 статті 828 ЦК. Зокрема, передбачено, що лише договір найму чи позички транспортного засобу строком на 3 роки і більше укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. При цьому враховано, що сторони завжди можуть добровільно звернутися до нотаріусів за посвідченням договорів оренди чи позички транспортних засобів і на менший строк.

На практиці сторони таких договорів зокрема короткострокових задля оперативного їх укладення, зазвичай не посвідчують їх нотаріально. Однак суто формальне недодержання вимоги ЦК України про нотаріальне посвідчення найму та позички транспортних засобів, зумовлює нікчемність таких договорів та пов’язані із цим негативні наслідки для їх сторін, вказують автори. Скажімо, у разі відшкодувань при ДТП.

Як зазначають автори, відносини найму та позички транспортних засобів мають важливе значення для суспільства та національної економіки. Під час воєнного стану вони стали ще більш значущі. Адже в Україні змінилась логістика та суттєво посилилась потреба транспортної мобільності, яку забезпечують передусім автомобілі. Багато громадян та підприємств втратили власні транспортні засоби чи в силу економічних причин, не в змозі їх придбати. Використання орендованих чи позичених транспортних засобів є оптимальним рішенням за таких умов.

«Стан розвитку ринку оренди транспортних засобів має вплив на інші види економічної діяльності, в тому числі туризм. Для багатьох туристів є важливою можливість зручного найму автомобілів для дослідження перлин країни та відпочинку» – вказують депутати в поясненнях.

При цьому ЦК передбачено, що договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Згідно ч. 4 статті 828 ЦК, договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Також в силу частини першої статті 220 ЦК, у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Зазначені положення ЦК, у свій час, були пов’язані із вимогами законодавства щодо обов'язкової наявності у водіїв дорожнього (маршрутного) листа та нотаріально посвідченої довіреності на керування транспортним засобом.

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» такі імперативні положення були скасовані ще у 2011 році. Втім, вимога щодо нотаріального посвідчення оренди транспортних засобів та їх позички (крім наземних самохідних транспортних засобів), за участю фізичних осіб, залишилася.

Також автори посилаються на практику Верховного Суду.

Так, в ухвалі від 5 квітня 2023 року у справі №125/1216/20 Верховним Судом зазначено, що неоднозначне тлумачення частини другої статті 799 ЦК України зумовлює наявність суперечливих судових рішень. Так, приміром, сторонам справи № 125/1216/20 довелось пройти через значну кількість судових процедур до Великої Палати Верховного Суду для вирішення питання, чи підлягає договір найму (оренди) транспортного засобу, стороною якого є фізична особа у статусі підприємця, нотаріальному посвідченню. ВС дійшов висновку, що відсутні підстави для нотаріального посвідчення договору оренди транспортного засобу за участі ФОП.

В той же час, для фізичних осіб, що не є підприємцями, така законодавча вимога застосовується. У іншій наглядній справі №640/1834/19 сторони зіткнулися із труднощами в реалізації частини четвертої статті 828 ЦК. Лише розгляд справи Верховним Судом поставив крапку у тлумаченні терміну «наземні самохідні транспортні засоби», що вживається у даній статті, та правових наслідках непосвідчення нотаріально договорів позички автомобілів. ВС дійшов висновку, що відсутність нотаріального посвідчення договору позички автомобіля, стороною якого є фізична особа, не свідчить про недійсність такого правочину.

Депутати зазначають, що інших випадків судових спорів, пов’язаних із реалізацією ч. 2 статті 799 та ч. 4 статті 828 ЦК, чимало.

Автор: Наталя Мамченко

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