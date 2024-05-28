Убив матір і вкинув у колодязь: Верховний Суд підтвердив вирок мешканцю Полтавщини

Зловмисник, намагаючись приховати злочин, вкинув тіло матері у розташований на подвір’ї колодязь та засипав одягом і сміттям.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

На Полтавщині засудили чоловіка за жорстоке вбивство матері. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зловмиснику призначено 12 років позбавлення волі. Вирок жителю Кременчуцького району підтвердив Верховний Суд.

Прокурори у трьох судових інстанціях довели, що в серпні 2021 року син під час сімейної сварки вдарив матір обухом сокири по голові. Коли жінка впала на підлогу, чоловік побив її, обмотав шию шматком тканини і задушив.

У подальшому, намагаючись приховати злочин, він вкинув труп у розташований на подвір’ї колодязь та засипав тіло одягом і сміттям.

Засуджений не заперечував, що між ним та матір’ю були напружені стосунки, оскільки він не працював і часто виносив із дому речі. Проте свою вину у скоєнні злочину не визнав.

На підставі зібраних доказів та проведених експертиз чоловіка визнано винним.

Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

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