Практика судів
  1. В Україні

Убив матір і вкинув у колодязь: Верховний Суд підтвердив вирок мешканцю Полтавщини

23:31, 28 травня 2024
Зловмисник, намагаючись приховати злочин, вкинув тіло матері у розташований на подвір’ї колодязь та засипав одягом і сміттям.
Убив матір і вкинув у колодязь: Верховний Суд підтвердив вирок мешканцю Полтавщини
Фото: Полтавська обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині засудили чоловіка за жорстоке вбивство матері. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зловмиснику призначено 12 років позбавлення волі. Вирок жителю Кременчуцького району підтвердив Верховний Суд.

Прокурори у трьох судових інстанціях довели, що в серпні 2021 року син під час сімейної сварки вдарив матір обухом сокири по голові. Коли жінка впала на підлогу, чоловік побив її, обмотав шию шматком тканини і задушив.

У подальшому, намагаючись приховати злочин, він вкинув труп у розташований на подвір’ї колодязь та засипав тіло одягом і сміттям.  

Засуджений не заперечував, що між ним та матір’ю були напружені стосунки, оскільки він не працював і часто виносив із дому речі. Проте свою вину у скоєнні злочину не визнав.  

На підставі зібраних доказів та проведених експертиз чоловіка визнано винним.

Постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Демократичній партії США зростають побоювання щодо перспектив переобрання Джо Байдена Президентом – Politico

Найбільша політична проблема, що стоїть перед президентом США, – це інфляція – Politico.

Парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», подолавши вето президента Саломе Зурабішвілі

Тепер у Грузії, як у США та в рф діятиме закон «про іноагентів».

Кабмін затвердив Порядок погодження Мінфіном визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів держпідприємств

Затверджено Порядок погодження Мінфіном визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі.

Депутати пропонують, аби договори позички авто нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки

У Верховній Раді пропонують прибрати обов’язкову вимогу нотаріального посвідчення договору позички авто, якщо договір розрахований менш, ніж на 3 роки.

У Реєстрі судових рішень неможливо буде знайти рішення за позовами громадян проти органів влади – Рада готується прийняти закон

Зокрема, у Реєстрі судових рішень стане неможливо знайти справи про соціальний захист військовослужбовців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду