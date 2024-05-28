Убил мать и бросил в колодец: Верховный Суд подтвердил приговор жителю Полтавщины

Злоумышленник, пытаясь скрыть преступление, бросил тело матери в расположенный во дворе колодец и засыпал одеждой и мусором.

Фото: Полтавская областная прокуратура

В Полтавской области осудили мужчину за жестокое убийство матери. Об этом сообщает областная прокуратура.

Злоумышленнику назначено 12 лет лишения свободы. Приговор жителю Кременчугского района подтвердил Верховный Суд.

Прокуроры в трех судебных инстанциях доказали, что в августе 2021 года сын во время семейной ссоры ударил мать обухом топора по голове. Когда женщина упала на пол, мужчина избил ее, обмотал шею куском ткани и задушил.

В дальнейшем, пытаясь скрыть преступление, он бросил труп в расположенный во дворе колодец и засыпал тело одеждой и мусором.

Осужденный не возражал, что между ним и матерью были напряженные отношения, поскольку он не работал и часто выносил из дома вещи. Однако свою вину в совершении преступления не признал.

На основании собранных доказательств и проведенных экспертиз мужчина признан виновным.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

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