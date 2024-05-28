В Киеве повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Борисова на выходе из СИЗО

В 2023 году ГБР задержал бывшего военкома и суд поместил его под стражу.

Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.

Как пишут в Бюро, поступила информация о том, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности, выехать за границу.

Сотрудники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве сегодня, 28 мая. Ему сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).

Против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году ГБР задержал бывшего военкома и суд поместил его под стражу.

Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.

Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

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