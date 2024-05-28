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Когда автоперевозчики пассажиров могут работать без РРО: разъяснение

23:13, 28 мая 2024
Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги пассажирской автомобильной перевозки, имеют право не применять РРО и расчетные книги только в случае продажи проездных документов с нанесенными печатным способом серию, номером, номинальной стоимостью на автомобильном транспорте.
Когда автоперевозчики пассажиров могут работать без РРО: разъяснение
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Государственная налоговая служба объясняет, когда автоперевозчики пассажиров могут работать без РРО.

Отмечается, что субъекты хозяйствования в сфере предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта обязаны проводить расчеты с соблюдением требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее – Закон № 265) ческой выдачей расчетных документов установленной формы и содержания.

При этом законодательство в сфере предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта состоит, в частности, из Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 18.02.1997 № 176 (далее – Правила), и приказа Министерства транспорта и связи Украины от 25.05 .2006 № 503 «Об утверждении Типовых форм билетов на проезд пассажиров и перевозке багажа на маршрутах общего пользования», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21.09.2006 под № 1065/12939.

На сегодняшний день субъекты хозяйствования при предоставлении услуг, принимая к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства, обязаны проводить расчеты за них через регистраторы расчетных операций/программные регистраторы расчетных операций (далее – РРО/ПРРО) и предоставлять потребителям услуг соответствующие расчетные документы

В то же время, согласно пункту 4 статьи 9 Закона № 265 РРО/ПРРО и расчетные книги не применяются, в частности, при продаже талонов, квитанций, билетов с нанесенными печатным способом серией, номером, номинальной стоимостью на автомобильном транспорте.

Типография – принцип получения отпечатков письменных знаков посредством тиснения, осуществляется в типографии.

Обращаем внимание, что обязательными реквизитами указанных документов есть их названия – «талон, квитанция, билет» (далее – проездные документы).

Только проездные документы, изготовленные способом, предусмотренным пунктом 4 статьи 9 Закона № 265, в частности, с нанесенными печатным способом серией, номером, номинальной стоимостью, могут считаться соответствующими расчетными документами.

Так, в соответствии с Правилами пассажир должен иметь проездной документ.

Учитывая указанное, субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги пассажирской автомобильной перевозки, имеют право не применять РРО/ПРРО и расчетные книги только при продаже проездных документов с нанесенными печатным способом серию, номером, номинальной стоимостью на автомобильном транспорте.

Проездные документы, не отвечающие указанным требованиям, не принимаются как расчетные, выдача указанных документов потребителям услуг нарушение порядка проведения расчетов.

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