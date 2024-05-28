В Демократической партии США растут опасения о перспективах переизбрания Джо Байдена Президентом – Politico

Самая большая политическая проблема, стоящая перед президентом США – это инфляция – Politico.

В Демократической партии США переживают о перспективах переизбрания Джо Байдена Президентом. Об этом в своем материале пишет Politico.

«На самых высоких уровнях Демократической партии поселилось всепроникающее чувство страха по поводу перспектив переизбрания президента Джо Байдена, даже среди чиновников и стратегов, которые ранее выражали уверенность в предстоящей битве с Дональдом Трампом.

Тревога превратилась в ощутимый трепет, по словам более десятка партийных лидеров и активистов. А разрыв между тем, что демократы скажут по телевидению или в печати, и тем, что они напишут своим друзьям, только увеличился по мере роста опасений по поводу перспектив Байдена» - отмечает издание.

«Вы не хотите быть тем парнем, который официально заявляет, что мы обречены, или что кампания плоха, или что Байден совершает ошибки. Никто не хочет быть таким парнем», — сказал сотрудник Демократической партии, находящийся в тесном контакте с Белым домом и пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить свободно, пишет Politico.

В материале говорится, что в апреле Трамп собрал гораздо больше денег на свою кампанию, и ситуация для демократов может только ухудшиться, поскольку судебный процесс по делу Трампа завершается, а другой – на этот раз с участием сына президента – должен начаться в Делавэре.

Обеспокоенность усилилась в последние дни, когда Трамп отправился в некоторые из самых либеральных территорий страны, включая Нью-Джерси и Нью-Йорк, чтобы завоевать расположение латиноамериканских и афроамериканских избирателей.

Хотя по объему финаснирования он уже давно отстает от Байдена, сбор средств Трампом в прошлом месяце превысил сбор средств действующего президента на 25 миллионов долларов, включая 50,5 миллионов долларов от мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида.

Один из советников основных доноров Демократической партии предоставил список почти двух десятков причин, по которым Байден может проиграть, - от иммиграции и высокой инфляции до возраста президента, непопулярности вице-президента Камалы Харрис и присутствия в списке таких кандидатов, как Роберт Кеннеди-младший.

Как отмечает Politico, собеседник из числа консультантов Демократической партии заявил, что «список причин, по которым мы «могли» выиграть, настолько мал, что мне даже не нужно хранить его на своем телефоне».

Сторонники Байдена, сохраняющие оптимизм, утверждают, что позиция об абортах и вопросах репродуктивных прав, может стать «фундаментальным переломным моментом».

«Мы должны провести кампанию, в ходе которой мы честно донесем до сознания мысль, что Дональд Трамп возвращает нас в 19 век. Байден ведет нас дальше в XXI век», — сказал один из сторонников.

В то же время, член палаты представителей Ричи Торрес, демократ из Нью-Йорка, известный своей защитой Израиля, также был обеспокоен состоянием своей партии, хотя и указал на рост цен на продукты и товары, который начался во время пандемии и до сих пор не снизился.

«Самая большая политическая проблема, стоящая перед президентом, начинается с буквы «И», но это не Израиль, это инфляция», - сказал Торрес. «Стоимость жизни — это проблема, и нам нужно понять, как с ней справиться».

«Единственный показатель, который определит успех этой кампании, — это день выборов», подытожили собеседники издания.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Джо Байден поедет в Лос-Анджелес для сбора средств на свою избирательную кампанию 15 июня – дата, на которую назначен Саммит мира в Швейцарии. Вместе со звездами, в частности, Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими, с ним поедут экс-президент США Барак Обама и ведущий ТВ Джимми Киммел.

Автор: Наталья Мамченко

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