Строительство Моста-Волны обошлось в 10 раз дороже, чем планировалось

В Киеве на строительство зоны отдыха потрачено более 200 миллионов гривен бюджетных средств.

Источник фото: interfax.com.ua

Общественная организация «Пассажиры Киева» сообщила, что на строительство Моста-Волны и обустройство рекреационной зоны на Оболонском острове в Киеве было потрачено более 200 миллионов гривен из средств городского бюджета. Эта сумма превышает взносы меценатов на пешеходно-велосипедный мост-волну в 10 раз.

По данным организации, информация о выделении средств на эти цели фигурирует в системе публичных закупок Prozorro. Бюджет города Киева обеспечил финансирование благоустройства окружающей территории в Оболонском районе и реконструкцию парка отдыха «Наталка», расположенного рядом с мостом-волной.

Представители «Пассажиров Киева» отмечают, что реальные расходы на строительство комплекса отдыха, включая обустройство острова, оказались в десять раз больше, чем средства, которые были выделены меценатами и партнерами именно на пешеходно-велосипедный мост-волну. Активисты заявляют, что такие расходы не соответствуют приоритетам во время военного конфликта.

Напомним, 24 мая в Киеве открыли новый пешеходный Мост-Волну.

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