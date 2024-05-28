Мужчина хотел удочерить дочь жены от первого брака, которую он старше 14 лет и 11 месяцев: что решил суд

Усыновителем может быть лицо старше ребенка, которого он желает усыновить, не менее, чем на 15 лет, - отметили в суде.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу заявителя, поданную на решение местного суда, которым ему отказано в удовлетворении заявления об усыновлении. Об этом сообщает пресс-служба суда.

33-летний апеллянт просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое об удовлетворении заявления об усыновлении 17-летней дочери его жены от первого брака.

Отказывая в удовлетворении апелляционных требований заявителя, апелляционный суд пришел к выводу, что суд предыдущей инстанции правильно, всесторонне и полно установил обстоятельства дела, характер правоотношений и применил правовые нормы, которые подлежали применению при разрешении этого спора, поэтому оставил обжалуемое решение без изменений, как принятое с соблюдением норм материального и процессуального права.

Согласно ст. 211 СК Украины, усыновителем ребенка может быть дееспособное лицо не моложе двадцати одного года, за исключением, когда усыновитель является родственником ребенка.

Усыновителем может быть лицо старше ребенка, которого он желает усыновить, не менее 15 лет. Разница в возрасте между усыновителем и ребенком не может быть больше 45 лет.

Суд установил, что разница в возрасте между заявителем и дочерью жены, которую он намерен усыновить, составляет 14 лет 11 месяцев, поэтому процедура усыновления невозможна, поскольку противоречит требованиям с. 211 СК Украины.

В соответствии с пунктом 6 Постановления Пленума Верховного суда Украины от 30 марта 2007 года № 3 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении и лишении и восстановлении родительских прав», решая заявление по существу, суд обязан проверить наличие предусмотренных законом оснований для усыновления, в частности: дали ли родители ребенка согласие на это (если он необходим); может ли заявитель быть усыновителем; является ли ребенок в соответствии с законодательством субъектом усыновления и выполнены требования частей 1-3 ст. 218 СК Украины о наличии согласия ребенка; соответствуют ли вывод органу опеки и попечительства и разрешение на усыновление уполномоченного органа исполнительной власти необходимым требованиям.

Учитывая такие обстоятельства, имеющийся в материалах дела вывод районной военной администрации о том, что заявитель может быть усыновителем дочери жены ошибочным, поскольку не соответствует требованиям указанной выше нормы закона.

Семейный кодекс Украины является специальным Законом, регулирующим семейные правоотношения, в том числе усыновлением, и не содержит нормы, предусматривающей возможность уменьшения разницы в возрасте между усыновителем и ребенком.

Норма ст. 211 СК Украины является императивной, не содержит исключений и оговорок, а потому призыв апеллянта к отдельному мнению судьи Конституционного суда Украины, а также на практику Европейского суда по правам человека, в этом споре не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления об усыновлении.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 21 мая 2024 года по делу № 571/2291/23 (производство № 22-ц/4815/427/24).

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