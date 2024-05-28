17-летние юноши получат повестки для прибытия в ТЦК – Сухопутные войска ВСУ

Юноши 17 лет, по определенным причинам не вставшие на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.

Юноши, которым исполнилось 17 лет, получат повестки от ТЦК, если они еще не встали на военный учет. Соответствующее разъяснение о взятии граждан Украины на военный учет призывников выпустили Сухопутные войска ВСУ.

Так, согласно статье 14 Закона «О воинской обязанности и военной службе» ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

Взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) ТЦК по месту жительства.

Для взятия на военный учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) ТЦК в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны.

Юноши, которые по определенным причинам не встали на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.

Постановка на военный учет не имеет отношения к продолжающимся мобилизационным мерам.

Автор: Наталья Мамченко

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