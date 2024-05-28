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ChatGPT отвечает неправильно на 52% вопросов, касающихся программирования, — исследование

17:00, 28 мая 2024
Исследователи также критикуют ChatGPT за чрезмерно длинные и сложные ответы, содержащие больше деталей, чем нужно.
ChatGPT отвечает неправильно на 52% вопросов, касающихся программирования, — исследование
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ChatGPT дает 52% неправильных ответов на вопросы, касающиеся программирования. Об этом говорится в исследовании Университета Пердью, недавно представленном на конференции Computer-Human Interaction.

Для исследования просмотрели более 517 вопросов в Stack Overflow.

Эксперты провели анализ ошибок искусственного интеллекта и пришли к выводу, что 54% из них возникли из-за неправильного понимания контекста ChatGPT. Дополнительно, 36% ответов содержали фактические неточности, 28% – логические ошибки, а 12% содержали терминологические неточности.

В некоторых ответах ChatGPT встречалось несколько ошибок, например, ответ мог содержать логические недостатки (28%) из-за неправильно воспринятого контекста (54%).

Также исследователи критикуют ChatGPT за чрезмерно длинные и сложные ответы, содержащие больше деталей, чем нужно. Это приводит к потенциальной путанице и отвлечению внимания. Однако, по результатам опроса 12 программистов, треть из них предпочли четкие и похожие на учебник ответы ChatGPT.

"Поскольку ChatGPT дает большое количество неправильных ответов, наши результаты подчеркивают необходимость осторожности и осведомленности об использовании ответов ChatGPT в задачах программирования", - заключают авторы исследования.

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