Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

ChatGPT відповідає неправильно на 52% питань, які стосуються програмування, — дослідження

17:00, 28 травня 2024
Дослідники також критикують ChatGPT за надмірно довгі та складні відповіді, що містять більше деталей, ніж потрібно.
ChatGPT відповідає неправильно на 52% питань, які стосуються програмування, — дослідження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ChatGPT дає 52% неправильних відповідей на питання, які стосуються програмування. Про це йдеться в дослідженні Університету Пердью, яке нещодавно презентували на конференції Computer-Human Interaction.

Для дослідження переглянули понад 517 запитань у Stack Overflow.

Експерти провели аналіз помилок штучного інтелекту та дійшли висновку, що 54% з них виникли через неправильне розуміння контексту з боку ChatGPT. Додатково, 36% відповідей містили фактичні неточності, 28% – логічні помилки, а 12% містили термінологічні неточності.

У деяких відповідях ChatGPT зустрічалися декілька помилок, наприклад, відповідь могла містити логічні недоліки (28%) через неправильно сприйнятий контекст (54%).

Також дослідники критикують ChatGPT за надмірно довгі та складні відповіді, які містять більше деталей, ніж потрібно. Це призводить до потенційної плутанини та відволікання уваги. Однак, за результатами опитування 12 програмістів, третина з них віддали перевагу чітким і схожим на підручник відповідям ChatGPT.

"Оскільки ChatGPT дає велику кількість неправильних відповідей, наші результати підкреслюють необхідність обережності та обізнаності щодо використання відповідей ChatGPT у завданнях програмування", – підсумовують автори дослідження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17-річні юнаки отримають повістки для прибуття до ТЦК – Сухопутні війська ЗСУ

Юнаки 17 років, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Верховний Суд пояснив, як оцінювати опір працівникам поліції, якщо замість складення протоколу вони вдягають кайданки

Суди попередніх інстанцій визнали чоловіка невинуватим в опорі працівникам поліції, але Верховний Суд зазначив, що слід переглянути цей висновок.

Верховна Рада розгляне законопроект про захист державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури

Група народних депутатів від «Слуги народу» ініціювала комплексні зміни стосовно захисту інформаційних ресурсів України.

ВС відхилив заяву банку про відмову від позову, незважаючи на принцип диспозитивності та можливості вільно розпоряджатися процесуальними правами

Верховний Суд визначив умови прийняття судом відмови позивача від адміністративного позову.

Бронювання + або як суди намагаються вирішити питання мобілізації працівників апарату

Більшість військовозобов’язаних працівників апаратів судам вдається забронювати, але бронювати працівників стає дедалі складніше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду