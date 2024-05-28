ChatGPT відповідає неправильно на 52% питань, які стосуються програмування, — дослідження

Дослідники також критикують ChatGPT за надмірно довгі та складні відповіді, що містять більше деталей, ніж потрібно.

ChatGPT дає 52% неправильних відповідей на питання, які стосуються програмування. Про це йдеться в дослідженні Університету Пердью, яке нещодавно презентували на конференції Computer-Human Interaction.

Для дослідження переглянули понад 517 запитань у Stack Overflow.

Експерти провели аналіз помилок штучного інтелекту та дійшли висновку, що 54% з них виникли через неправильне розуміння контексту з боку ChatGPT. Додатково, 36% відповідей містили фактичні неточності, 28% – логічні помилки, а 12% містили термінологічні неточності.

У деяких відповідях ChatGPT зустрічалися декілька помилок, наприклад, відповідь могла містити логічні недоліки (28%) через неправильно сприйнятий контекст (54%).

Також дослідники критикують ChatGPT за надмірно довгі та складні відповіді, які містять більше деталей, ніж потрібно. Це призводить до потенційної плутанини та відволікання уваги. Однак, за результатами опитування 12 програмістів, третина з них віддали перевагу чітким і схожим на підручник відповідям ChatGPT.

"Оскільки ChatGPT дає велику кількість неправильних відповідей, наші результати підкреслюють необхідність обережності та обізнаності щодо використання відповідей ChatGPT у завданнях програмування", – підсумовують автори дослідження.

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