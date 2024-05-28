В Ірландії закриють частину пунктів прийому українських біженців

Ірландія скорочує строк надання житла українським біженцям.

Джерело фото: segodnya.novyny.live

Незабаром у Ірландії буде зачинено значну кількість центрів, які надають житло втікачам від війни в Україні. Про це повідомив департамент інтеграції ірландського уряду, повідомляє The Irish Times.

Ця зміна станеться внаслідок впровадження нової політики, яка передбачає надання житла людям, що потребують тимчасового захисту, лише на 90 днів. Зараз відомо, що багато втікачів залишають надане їм державою житло, щоб знайти власне. Тому департамент намагається раціоналізувати свій портфель житла для осіб, які потребують тимчасового притулку.

«90-денна політика означає, що особам, які прибули з 14 березня, не буде надано житло на більш тривалий термін, і люди також щодня залишають наші центри, щоб знайти своє власне житло», – розповів представник департаменту.

За словами глави уряду Ірландії Саймона Гарріса, незабаром зупиняться дії майже 70 контрактів на розміщення українських біженців, і багато готелів та громадських об'єктів, які використовувалися як житло для біженців, знову будуть доступні для місцевого використання.

Останніми місяцями уряд Ірландії вводив жорсткіші правила щодо соціальної допомоги для українців.

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