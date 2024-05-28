В Ирландии закроют часть пунктов приема украинских беженцев

Ирландия сокращает срок предоставления жилья украинским беженцам.

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Вскоре в Ирландии будет закрыто значительное количество центров, которые предоставляют жилье беглецам от войны в Украине. Об этом сообщил департамент интеграции ирландского правительства, сообщает The Irish Times.

Это изменение произойдет в результате внедрения новой политики, которая предусматривает предоставление жилья людям, нуждающимся во временной защите, только на 90 дней. Сейчас известно, что многие беглецы оставляют предоставленное им государством жилье, чтобы найти собственное. Поэтому департамент пытается рационализировать свой портфель жилья для лиц, нуждающихся во временном убежище.

«90-дневная политика означает, что лицам, прибывшим с 14 марта, не будет предоставлено жилье на более длительный срок, и люди также ежедневно покидают наши центры, чтобы найти свое собственное жилье», - рассказал представитель департамента.

По словам главы правительства Ирландии Саймона Гарриса, вскоре остановятся действия почти 70 контрактов на размещение украинских беженцев, и многие отели и общественные объекты, которые использовались как жилье для беженцев, снова будут доступны для местного использования.

В последние месяцы правительство Ирландии вводило более жесткие правила по социальной помощи для украинцев.

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