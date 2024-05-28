Украина национализировала судно российского олигарха Верховского стоимостью более 1 млрд грн

Речь идет о крупном рыболовном траулере «Бухта Соколовская», который еще до начала полномасштабного вторжения достраивался на заводе в Николаеве.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины имущества российского олигарха Александра Верховского более чем на 1 миллиард гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Речь идет о крупном рыболовном траулере "Бухта Соколовская", который еще до начала полномасштабного вторжения рф достраивался на заводе в Николаеве.

Судно было составной частью торгового "флота" подсанкционного олигарха Верховского, который находится в ближайшем окружении кремля.

"Также Верховский является одним из финансовых доноров российской войны против Украины. Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет рф. Оттуда эти средства идут на вооружение и материально-техническое обеспечение оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих против Сил обороны Украины ", – отмечают в СБУ.

Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае рф. Сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер для его последующего ареста и национализации.

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